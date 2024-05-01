Москва, 1 мая, 2024, 10:36 — ИА Регнум. В Госдуме выступили с инициативой увеличить минимальный размер оплаты труда в полтора раза ― нынешних с 19,2 тысячи рублей до 30 тысяч. Соответствующий законопроект подготовили к внесению на отзыв в правительство.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Авторы инициативы пояснили, что документ направлен на обеспечение достойного уровня жизни россиян в условиях инфляции и снижения доходов населения из-за введения санкций.

«В условиях санкционного давления необходимо кардинально пересмотреть политику в отношении доходов населения. В первую очередь следует установить МРОТ, способный обеспечить приемлемый уровень жизни как для самого работника, так и его детей», — указано в тексте пояснительной записки к законопроекту, на которую сослались «Известия».

Парламентарии предложили установить МРОТ в размере 30 тысяч рублей. По словам авторов инициативы, МРОТ нужно повышать более высокими темпами. Рекомендации направили в преддверии подготовки проекта федерального бюджета на 2025 год, где этот показатель также установят.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России увеличился на три тысячи рублей, или 18,5%, достигнув показателя в 19 242 рубля в месяц. Повышение затронуло около 4,8 млн россиян. Размер МРОТ устанавливается федеральным законодательством и периодически пересматривается.

Президент России Владимир Путин 4 апреля объявил о планах продолжить индексацию МРОТ в стране. В ближайшие годы, указал глава государства, минимальный размер оплаты труда должен вырасти вдвое, а к 2030 году составить 35 тыс. рублей.

Российский лидер добавил, что это отразится на размере зарплат в бюджетной и социальной сферах. Как подчеркнул глава государства, рост экономики России нужно конвертировать в увеличение доходов граждан.

Путин уточнил, что власти проводят индексацию минимального размера оплаты труда с опережением инфляции и темпов роста средней зарплаты.