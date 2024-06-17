Москва, 17 июня, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам 17 июня рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, направленные на изменения налоговой системы, в частности, предусматривающие увеличение налога на прибыль организаций с 20% до 25%.

РИА Новости / Григорий Сысоев

Предполагается, что Госдума рассмотрит законопроект 20 июня.

«В условиях санкционного давления на экономику страны и в целях обеспечения справедливой налоговой нагрузки предлагается увеличить общую налоговую ставку по налогу на прибыль организаций до 25%, сохранив действующие преференциальные механизмы», — сказано в сопроводительных материалах к законопроекту.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минфин сообщал, что после повышения ставки налога на прибыль организаций до 25% бюджет в 2025 году дополнительно получит 1,6 трлн рублей. В целом ведомство оценило дополнительные поступления в бюджет в случае утверждения всех предложенных поправок в Налоговый кодекс в 2,6 трлн рублей в 2025 году.

28 мая Минфин представил проект изменений по выстраиванию прогрессивной шкалы налогообложения. Госдума может принять их уже в весеннюю сессию, что позволит обеспечить реализацию поручений по ряду социально значимых вопросов, озвученных в рамках Послания президента Федеральному собранию РФ.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее отмечал, что прогрессивная шкала налога должна затронуть только обеспеченный класс, а не большинство населения. Он подчеркнул, что семьи с детьми должны оказаться в выигрыше от предстоящих изменений.