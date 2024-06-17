Москва, 17 июня, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе ряда населённых пунктов в Харьковской области, сообщило 17 июня Министерство обороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

Удары, в частности, нанесли в районах населённых пунктов Волчанск, Глубокое, Синельниково и Липцы, отметил на брифинге официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 105-й и 125-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Глубокое, Синельниково и Липцы Харьковской области», — сказал военный.

В минувшие сутки ВС РФ также отразили контратаку штурмовой группы ВСУ. Потери противника за сутки составили до 300 военнослужащих, а также несколько единиц техники, в том числе гаубицы Д-20 и Д-30 и боевая машина РСЗО «Град», отметил официальный представитель Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, также 17 июня Конашенков сообщил, что подразделения группировки ВС РФ «Днепр» в минувшие сутки нанесли поражения формированиям бригад ВСУ в Запорожской области. Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, Восточной группировки — заняли более выгодные рубежи, Южной — улучшили положение по переднему краю, рассказал официальный представитель Минобороны.

В Харьковской области продолжается работа по созданию буферной зоны, необходимой для предотвращения атак на Белгородскую область, поэтому Харьков не был упомянут в предложениях Владимира Путина об условиях мирных переговоров по Украине, рассказал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.