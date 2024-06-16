Москва, 16 июня, 2024, 13:55 — ИА Регнум. В Харьковской области идёт работа по созданию буферной зоны, и она, работа, будет продолжена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

РИА Новости/Виктор Антонюк

«По Харьковской области идёт работа по созданию буферной зоны, санитарной зоны. Эта работа продолжается», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что, пока Россия не обезопасит Шебекино, Белгородскую область и другие регионы от варварских обстрелов, эта работа не прекратится.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова проводить мирные переговоры по Украине, если Киев выведет ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он добавил, что российские войска прекратят огонь, если украинское руководство начнёт отводить войска и объявит об отказе вступать в НАТО.

России приходится отодвигать линию фронта на харьковском направлении, чтобы снизить количество террористических ударов по Белгороду и другим населённым пунктам, заявил Путин 14 июня на встрече с участниками программы «Время героев» в подмосковном Солнечногорске.

28 мая глава государства отметил, что Вооружённые силы России перешли к созданию зоны безопасности на Украине. Он подчеркнул, что события на харьковском направлении были спровоцированы действиями Запада.

Во время визита в Китай, 17 мая, Путин объяснил наступление в Харьковской области созданием санитарной зоны с приграничными регионами России. Президент заявил, что ВСУ обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Создание такой зоны поможет избежать гибели гражданских людей. Российские войска продвигаются под Харьковом строго по плану и добиваются успехов, у них нет задачи брать город, добавил Путин.