Москва, 17 июня, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки войск «Днепр» поразили формирования бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах Запорожской области, уничтожив военную технику, сообщил 17 июня официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Жеребянки и Нестерянка Запорожской области», — сказал он.

Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20, а также 122 мм гаубица Д-30, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее начальник пресс-центра группировки Роман Кадрян информировал, что артиллеристы группировки войск «Днепр» сорвали перегруппировку Вооружённых сил Украины на каховском направлении. В частности, российские бойцы уничтожили плавсредства с украинскими военными, которые намеревались высадиться на левом берегу Днепра. Также российские военные активно уничтожали FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты.

15 июня сообщалось, что военные группировки «Днепр» за сутки уничтожили две пусковые установки американских реактивных систем залпового огня HIMARS и М270 украинских войск на херсонском направлении. В Минобороны уточнили, что украинские войска за сутки потеряли до 75 бойцов и три автомобиля.

По данным Минобороны, 14 июня десантники из этой группировки уничтожили на правом берегу Днепра командный пункт и технику украинских войск. Отмечалось, что командование группировки приняло решение поразить цели при помощи беспилотных летательных аппаратов. В результате удара FPV-дронов уничтожены более десяти военнослужащих Вооружённых сил Украины и одна бронемашина.