Небензя предупредил об ответе РФ в случае конфискации её активов Западом
Небензя: Россия сделает всё возможное для защиты активов от конфискации
Москва, 17 июня, 2024, 09:38 — ИА Регнум. Россия использует все возможные инструменты, чтобы защитить свои активы от конфискации Западом. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, сообщает 17 июня RT.
«Если западные страны перейдут от угроз к действиям, будут задействованы все доступные инструменты для защиты прав России и её граждан», — подчеркнул дипломат.
Согласно позиции Москвы, любые идеи о конфискации активов России или прибыли от них являются грубейшим нарушением принципов и норм международного права, добавил Небензя.
Как сообщало ИА Регнум, 15 июня премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что перспектива размораживания российских активов напрямую связана с процессом мирных переговоров по Украине. Она выступила на пресс-конференции по завершении саммита G7 на курорте Борго-Эгнация в коммуне Фазано. По итогам саммита его участники потребовали от России выплатить $486 млрд за ущерб, якобы нанесённый Украине.
Бельгийский депозитарий Euroclear ранее предупредил о приостановке обслуживания активов россиян с участием Национального расчётного депозитария в связи с санкциями США, об этом говорится в письме Euroclear в адрес клиентов.
14 июня высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что все страны G7 будут принимать участие в выделении кредита Украине в размере 50 млрд долларов за счёт доходов от замороженных российских активов. По его словам, Запад предоставит такой заем Киеву уже в 2025 году.
Президент России Владимир Путин 14 июня отметил, что любые попытки изъятия Западом замороженных российских активов будут воровством и не останутся безнаказанными. Глава государства уточнил, что западные страны пытаются подвести хоть какую-то юридическую базу под окончательное присвоение активов России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил Евросоюз о последствиях решения об изъятии российских активов. Представитель Кремля отмечал, что Брюссель в этом случае будет рубить сук, на котором сидит.
Страны Евросоюза и Группы семи (G7) заморозили около 50% российских валютных резервов после начала спецоперации на Украине. Более 200 млрд из примерно 300 млрд евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской расчётно-клиринговой системы Euroclear.