Москва, 17 июня, 2024, 09:38 — ИА Регнум. Россия использует все возможные инструменты, чтобы защитить свои активы от конфискации Западом. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, сообщает 17 июня RT.

MFA Russia/Global Look Press Постпред РФ при ООН Василий Небензя

«Если западные страны перейдут от угроз к действиям, будут задействованы все доступные инструменты для защиты прав России и её граждан», — подчеркнул дипломат.

Согласно позиции Москвы, любые идеи о конфискации активов России или прибыли от них являются грубейшим нарушением принципов и норм международного права, добавил Небензя.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что перспектива размораживания российских активов напрямую связана с процессом мирных переговоров по Украине. Она выступила на пресс-конференции по завершении саммита G7 на курорте Борго-Эгнация в коммуне Фазано. По итогам саммита его участники потребовали от России выплатить $486 млрд за ущерб, якобы нанесённый Украине.

Бельгийский депозитарий Euroclear ранее предупредил о приостановке обслуживания активов россиян с участием Национального расчётного депозитария в связи с санкциями США, об этом говорится в письме Euroclear в адрес клиентов.

14 июня высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что все страны G7 будут принимать участие в выделении кредита Украине в размере 50 млрд долларов за счёт доходов от замороженных российских активов. По его словам, Запад предоставит такой заем Киеву уже в 2025 году.

Президент России Владимир Путин 14 июня отметил, что любые попытки изъятия Западом замороженных российских активов будут воровством и не останутся безнаказанными. Глава государства уточнил, что западные страны пытаются подвести хоть какую-то юридическую базу под окончательное присвоение активов России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил Евросоюз о последствиях решения об изъятии российских активов. Представитель Кремля отмечал, что Брюссель в этом случае будет рубить сук, на котором сидит.

Страны Евросоюза и Группы семи (G7) заморозили около 50% российских валютных резервов после начала спецоперации на Украине. Более 200 млрд из примерно 300 млрд евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской расчётно-клиринговой системы Euroclear.