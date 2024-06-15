Рим, 15 июня, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции по завершении саммита G7 в Борго-Эгнация (Фазано) связала разморозку заблокированных в западных юрисдикциях российских активов с началом мирного процесса по Украине.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Перспектива размораживания российских активов напрямую зависит от процесса мирных переговоров», — заявила премьер.

При этом Мелони добавила, что на конференции по Украине затронут вопрос в том числе о том, кто будет оплачивать восстановление республики.

По итогам саммита G7 его участники потребовали от России выплатить $486 млрд за ущерб, якобы нанесённый Украине.

Как сообщало 15 июня ИА Регнум, депозитарий Euroclear предупредил о приостановке обслуживания активов россиян с участием Национального расчётного депозитария в связи с санкциями США. За первый квартал 2024 года депозитарий заработал 1,6 млрд евро от инвестирования замороженных активов из России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 апреля назвал возможную конфискацию Западом российских активов «солидным гвоздём» в гроб западной экономики.

Заместитель председателя комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус счёл преступным призыв G7 к России выплатить ущерб, якобы нанесённый Украине. Он напомнил, что именно западные партнёры Украины предоставляют киевскому режиму миллиарды долларов в качестве военной помощи, поощряют боевые действия и поддерживают обстрелы мирных российских городов со стороны ВСУ.