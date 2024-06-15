Брюссель, 15 июня, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Бельгийский депозитарий Euroclear предупредил о приостановке обслуживания активов россиян с участием Национального расчётного депозитария в связи с санкциями США, следует из письма Euroclear в адрес клиентов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«До дальнейшего уведомления процессы обслуживания активов с участием НРД прямо или косвенно приостановлены», — следует из письма.

Депозитарий теперь анализирует влияние антироссийских санкций в отношении НРД на Euroclear Bank.

Как объяснили эксперты РБК, приостановка обслуживания российских активов с участием Национального расчетного депозитария означает остановку исполнения лицензий на разблокировку активов, которые получили инвесторы из России.

Международный депозитарий Euroclear за первый квартал 2024 года заработал 1,6 млрд евро от инвестирования замороженных активов из России. Глава Euroclear Валери Урбен сообщала, что около ста сотрудников депозитария ежедневно решают вопросы по управлению активами из-за санкций и ответных российских мер.

Под санкциями Евросоюза НРД находится с июня 2022 года. Минфин США 12 июня ввёл в отношении НРД блокирующие санкции, что привело к немедленному замораживанию его активов.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 28 апреля назвал возможную конфискацию Западом российских активов «солидным гвоздём» в гроб западной экономической системы.