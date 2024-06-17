Белгород, 17 июня, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны в течение ночи 17 июня уничтожили в небе над российскими регионами шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что одну воздушную цель российские военные сбили над территорией Белгородской области, две — над Воронежской областью и три — над Липецкой областью.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 17 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА. По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал, разрешений не зафиксировано. По словам главы Липецкой области Игоря Артамонова, один из беспилотников был подавлен над промышленной территорией Липецка.

В воскресенье вечером, 16 июня, в Министерстве обороны России сообщили о попытке украинских войск атаковать объекты на территории РФ при помощи БПЛА самолётного типа. Воздушную цель силы ПВО уничтожили над территорией Краснодарского края.