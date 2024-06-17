Липецк, 17 июня, 2024, 04:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы России обезвредили ещё один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Липецком, сообщил 17 июня глава Липецкой области Игорь Артамонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Ранее он написал, что над городом военные нейтрализовали беспилотник. Губернатор уточнил, что другой дрон обнаружили над территорией промышленной зоны.

«Ещё один БПЛА был подавлен над промышленной территорией Липецка», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

По данным Артамонова, в обоих случаях жертв нет. Он добавил, что на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня над территорией Курской области российские военные сбили пять украинских БПЛА. После этого мэр Курска Игорь Куцак написал, что в городе зафиксированы незначительные повреждения из-за падения обломков уничтоженных дронов.

В ночь с 14 на 15 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) России обезвредили несколько беспилотников в районе города Каменска-Шахтинского Ростовской области. Фрагменты поражённых БПЛА упали на территорию промышленной площадки.