Краснодар, 16 июня, 2024, 22:58 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над территорией Краснодарского края украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили воздушную цель над территорией Краснодарского края около 22:00 по московскому времени.

Как передавало ИА Регнум, в течение ночи 15 июня российские средства ПВО уничтожили над территорией Ростовской области три беспилотных летательных аппарата. По словам губернатора региона Василий Голубева, БПЛА были сбили в районе Каменска-Шахтинска, обломки упали на территорию промышленной площадки. В результате атаки дронов никто не пострадал.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали посёлок Красное в Шебекинском городском округе при помощи дрона-камикадзе, пострадали два мирных жителя. Пострадавших с множественными осколочными ранениями госпитализировали. Также в посёлке повреждение получила линия электропередачи.