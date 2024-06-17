Над Воронежской областью силы ПВО отразили атаки двух беспилотников
Губернатор Гусев: силы ПВО сбили два беспилотника над Воронежской областью
Воронеж, 17 июня, 2024, 06:01 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 16 на 17 июня сбили в небе над Воронежской областью два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), написал 17 июня глава региона Александр Гусев.
«Минувшей ночью над территорией Воронежской области дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены два БПЛА самолётного типа», — уточнил он в сообщении в своём Telegram-канале.
Губернатор отметил, что, согласно предварительным данным, ранения людей и разрушений удалось избежать. Гусев добавил, что режим опасности атаки дронов, который ранее объявили в регионе, продолжает действовать.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 16 на 17 июня глава Липецкой области Игорь Артамонов проинформировал о том, что над Липецком военные подавили не менее четырёх беспилотников. Он подчеркнул, что жертв нет.
Ночью 14 июня силы ПВО уничтожили над Крымом, а также над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской и Ростовской областями в общей сложности 87 дронов украинской армии. В Ростовской области число сбитых БПЛА составило 70.