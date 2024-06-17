Воронеж, 17 июня, 2024, 06:01 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 16 на 17 июня сбили в небе над Воронежской областью два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), написал 17 июня глава региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Минувшей ночью над территорией Воронежской области дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены два БПЛА самолётного типа», — уточнил он в сообщении в своём Telegram-канале.

Губернатор отметил, что, согласно предварительным данным, ранения людей и разрушений удалось избежать. Гусев добавил, что режим опасности атаки дронов, который ранее объявили в регионе, продолжает действовать.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 16 на 17 июня глава Липецкой области Игорь Артамонов проинформировал о том, что над Липецком военные подавили не менее четырёх беспилотников. Он подчеркнул, что жертв нет.

Ночью 14 июня силы ПВО уничтожили над Крымом, а также над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской и Ростовской областями в общей сложности 87 дронов украинской армии. В Ростовской области число сбитых БПЛА составило 70.