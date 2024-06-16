Москва, 16 июня, 2024, 22:01 — ИА Регнум. Призыв к России от участников саммита в Швейцарии по Украине обеспечить для других государств доступ к Азовскому морю является ахинеей, заявил 16 июня журналистам депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

ИА REGNUM Керченский пролив

«Их призыв — это ахинея на бумаге. Призывать можно к чему угодно, но ходить без нашего разрешения по нашим морям никто не будет», — процитировал его aif.ru.

Белик назвал аппетиты главы киевского режима Владимира Зеленского несоизмеримыми с его возможностями. Азовское море останется российским, подчеркнул политик. Он добавил, что участники конференции внесли и другие бредовые призывы, так как стали заложниками США.

Как сообщало ИА Регнум, конференция в Швейцарии по Украине проходила 15–16 июня. По её итогам приняли итоговое совместное коммюнике. В документ внесли, в частности, призыв обменять всех военнопленных и вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС. При этом из него исключили пункт об отводе российских войск.

Политолог, руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко назвал провальной конференцию по Украине, так как она не получила широкой поддержки, а от участия в ней в том числе отказались страны Глобального Юга и развивающиеся страны. Эксперт не видит необходимости в ещё одном подобном мероприятии.

Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с мирной инициативой Украине. Он заявил о готовности Москвы к переговорам, если из российских регионов выведут украинские войска. Российская армия также прекратит боевые действия в зоне СВО, если ВСУ начнут отходить, а Киев сделает заявление об отказе от планов вступить в НАТО.

15 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представителям России нечего было делать на конференции в Швейцарии, так как там не обсуждали мирное урегулирование. Москва готова к диалогу по Украине, если мероприятие будет более предметным и многообещающим, отметил официальный представитель Кремля.