Москва, 16 июня, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Саммит по Украине в Швейцарии провалился, это и западные лидеры признают. Такой оценкой в разговоре с «Известиями» поделился политолог, руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

TASS/Michael Buholzer/Keystone via AP

«Олаф Шольц [канцлер Германии] прямо заявил, что без России нет смысла такие мероприятия устраивать», — заявил эксперт.

Ярошенко добавил, что Россия бы не стала участвовать в этом саммите, потому что любые условия Запада будут дискриминационными по отношению к российской стороне.

Комментируя мирные предложения, озвученные президентом России Владимиром Путиным, эксперт заявил, что все условия Москвы — выверенные и адекватные реальности. Там нет ничего такого, что Запад, который покрывает Киев, мог бы не выполнить.

«Как мы можем не требовать от них деоккупировать наши территории, если они наши по Конституции», — отметил Ярошенко.

Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов в этой связи добавил, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проголосовали на референдуме за вхождение в состав России. Право на самоопределения закреплено в Уставе ООН, подчеркнул эксперт.

При этом Ярошенко считает, что в условиях, когда провалился первый саммит, целесообразность проводить второй непонятна. Широкой поддержки первый саммит не имел, отметил эксперт. Страны Глобального Юга, развивающие страны отказались от участия в «мирной» конференции, а США постарались побыстрее «свинтить от туда», добавил он.

По мнению эксперта, нелегитимный глава киевского режима Владимир Зеленский — попросту говорящая голова, которая несёт ерунду, чтобы быть в повестке.

Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. На мероприятии исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте заявил, что Россия должна была принять участие в конференции по Украине.

Президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД 14 июня назвал условия для начала переговоров с Киевом. Так, киевский режим должен вывести войска с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отказаться от вступления в НАТО.

Как заявил ИА Регнум заместитель руководителя фракции «Единая Россия» депутат Госдумы Евгений Ревенко, мирная инициатива Путина может вывести на завершение украинского конфликта. Депутат объяснил, что президент сформулировал реальные гарантии безопасности для Киева и условия, в основе которых отражено реальное положение дел на земле.

Зеленский 16 июня заявил о готовности начать переговоры с Москвой при условии «уважения Москвой территориальной целостности» Украины.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам проведённых в них референдумов. В этот день Путин и главы регионов подписали договоры о вхождении в состав России. В перечень субъектов в Конституции они официально вошли 6 октября 2022 года.