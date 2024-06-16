Швейцария, 16 июня, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Участники конференции по Украине в Швейцарии призывают к обмену и освобождению всех военнопленных. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам саммита.

Министерство обороны РФ

«Все военнопленные должны быть освобождены путём полного обмена», — отмечается в тексте заявления.

Подчёркивается, что это требует участия и диалога между всеми сторонами конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 23 мая уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что Москва на протяжении нескольких месяцев не может добиться, чтобы Киев забрал своих пленных по обмену. Ранее российская сторона направила Киеву список из 500 военнослужащих, которые могли бы вернуться на Украину, однако, по её словам, украинское военное руководство не торопится их возвращать на родину.

Также Москалькова заявляла, что обмены пленными между Москвой и Киевом уже несколько месяцев не проводили из-за надуманных требований украинской стороны.

При этом 31 мая один обмен всё же состоялся. Минобороны сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 75 российских военнослужащих. Взамен передали 75 военнопленных ВСУ.

14 июня Москалькова опубликовала список из 430 украинских военных, готовых вернуться по обмену, если Украина согласится забрать их.

Конференция по Украине прошла с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Итоговый документ саммита поддержали только 80 стран из 93.