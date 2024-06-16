Швейцария, 16 июня, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Участники конференции по Украине в Швейцарии призывают вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам саммита.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую АЭС, должны безопасно функционировать под полным суверенным контролем Украины», — отмечается в тексте заявления.

Уточняется, что это должно происходить в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его наблюдением.

Как ранее передавало ИА Регнум, Запорожская, Херсонская области, а также ДНР и ЛНР вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам проведённых в них референдумов. В этот день президент России Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о вхождении в состав страны. В перечень субъектов в Конституции они официально вошли 6 октября 2022 года.

Расположенная на российской территории вблизи города Энергодара атомная электростанция находится под управлением АО «Росэнергоатом».

28 мая генеральный директор «Росатома» Андрей Лихачёв в ходе переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси подчеркнул, что киевский режим регулярно устраивает провокации, давление на ЗАЭС со стороны ВСУ увеличилось, а ведущиеся Киевом обстрелы являются единственным значимым риском для безопасности станции.

Гросси 21 мая назвал ситуацию на ЗАЭС тревожной и очень хрупкой. Он подчеркнул, что около станции продолжается военная активность. По словам директора станции Юрия Черничука, за неделю над территорией станции фиксируют около 120 украинских беспилотников.

Конференция по Украине прошла с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Итоговый документ саммита поддержали только 80 стран из 93.