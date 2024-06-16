Москва, 16 июня, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Известный исламовед Роман Силантьев объяснил снижение числа молящихся в мечетях Москвы на главный для ислама религиозный праздник Курбан-байрам ужесточением миграционной политики в России после теракта в «Крокус Сити Холле». Эксперт рассказал об этом 16 июня в беседе с Telegram-каналом «Ценности.РФ».

Сергей Савостьянов/ТАСС

Ранее глава духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин, в ведении которого находится самая крупная в Москве Соборная мечеть, объяснил снижение прихожан на Курбан-байрам периодом отпусков.

«Дело в том, что Равиль Гайнутдин — это муфтий мигрантов, коренных мусульман у него минимальное количество, так как он заполонил все мечети мигрантами и даже имамов набирает из них», — сказал Силантьев.

В качестве примера этого он привёл недавнюю новость в одном из Telegram-каналов о том, что в подшефном муфтию исламском институте около 65% студентов являются уроженцами Таджикистана.

При этом исламовед отметил, что, по его мнению, коренные российские мусульмане хотели бы слушать проповеди в мечетях и говорить там на татарском языке, а представители Таджикистана вряд ли будут говорить по-татарски.

«После «Крокуса» у нас число мигрантов сократилось, а те, кто остался, на такие массовые мероприятия ходить стали меньше, так как в стране идёт вектор на резкое ужесточение миграционной политики», — уточнил он.

Силантьев также высказал мнение, что по этой причине многие из мигрантов вернутся домой, не дожидаясь новых строгих мер в этой сфере, а потому, как считает эксперт, на следующий Курбан-байрам в главной мечети Москвы будет ещё меньше прихожан.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня Министерство внутренних дел сообщило, что в ходе проверок в Москве за последние четыре месяца к ответственности за нарушение миграционного законодательства привлекли более десяти тысяч граждан других стран. Уточняется, что за это время из страны выдворили более двух тысяч иностранцев и ещё 350 человек поместили в Центр временного содержания иностранных граждан. При этом правоохранители возбудили 990 уголовных дел за организацию незаконной миграции.

Ранее в этот же день комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал парламентариям принять в первом чтении законопроект о праве полиции выдворять иностранных граждан. Сейчас назначить административное выдворение за пределы России может судья, а при совершении иностранцем административного правонарушения при въезде в Россию — соответствующее должностное лицо.

Законопроект о праве органов внутренних дел принимать решение об административном выдворении иностранцев 27 апреля внесли в Госдуму на рассмотрение. Его принятие позволит оперативно депортировать иностранцев, нарушивших законодательство России.

Политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов в беседе с ИА Регнум назвал это решение давно назревшей мерой. По его мнению, законопроект в конце концов примут.