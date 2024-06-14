Москва, 14 июня, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект, который даст полиции право принимать решения об административном выдворении за пределы России иностранных граждан и лиц без гражданства.

РИА Новости/ Илья Наймушин

«Рекомендовать Государственной Думе принять данный законопроект в 1-м чтении», — указано в решении комитета.

Действующая норма закона (статья 3.10 КоАП РФ) предполагает, что назначить административное выдворение за пределы России может судья, а в случае совершения иностранным гражданином или лицом без гражданства административного правонарушения при въезде в Россию — соответствующее должностное лицо.

В предложенном законопроекте предлагается наделить должностных лиц органов внутренних дел правом назначать административное выдворение.

В пояснительной записке авторы отметили, что сейчас в законодательстве есть фактически два дублирующих друг друга института удаления иностранных граждан с территории России. Полицейские составляют протоколы об административных правонарушениях, за которые суд назначает административное выдворение. Исполнение выдворения осуществляют судебные приставы. При этом органы внутренних дел депортируют иностранных граждан схожих категорий во внесудебном порядке. И в этом случае процесс выдворения контролирует полиция.

Законопроект, по мнению авторов, поможет унифицировать механизмы депортации и административного выдворения иностранцев и сосредоточить полномочия по высылке у полиции.

Комитет предложил Совету Государственной думы рассмотреть вопрос о принятии проекта федерального закона в первом чтении 18 июня.

Как сообщало ИА Регнум, законопроект о праве органов внутренних дел принимать решение об административном выдворении иностранцев внесли в Госдуму на рассмотрение 27 апреля. Нововведение должно обеспечить сокращение временных и финансовых затрат, связанных с доставлением иностранцев в суды. Это позволит оперативно депортировать иностранцев, нарушивших российское законодательство.

Политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов в беседе с ИА Регнум назвал это решение давно назревшей мерой. Он выразил уверенность в том, что законопроект пройдёт все необходимые стадии рассмотрения и его примут. Политолог напомнил, что ранее президент Владимир Путин указывал на недоработки в этой сфере и на необходимость принятия новых решений в связи с изменившейся ситуацией.