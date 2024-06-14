Москва, 14 июня, 2024, 14:01 — ИА Регнум. В Москве в ходе проверочных мероприятий за четыре месяца привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства свыше десяти тысяч иностранцев, сообщило Министерство внутренних дел.

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты в России

В рамках рейдов правоохранители проверили около шести тысяч объектов в столице. Сотрудники посещали гостиницы, хостелы, промышленные предприятия, строительные объекты и жилой сектор.

«К административной ответственности привлекли свыше десяти тысяч иностранных граждан, из них более восьми тысяч — за нарушение режима пребывания, более двух тысяч — за незаконное осуществление трудовой деятельности. За нарушение порядка привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан в Российской Федерации составлено более двух тысяч административных материалов, по результатам рассмотрения которых наложено штрафных санкций почти на 100 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что за четыре месяца по решению судебных органов из России выдворили свыше двух тысяч иностранных граждан, 350 лиц поместили в Центр временного содержания иностранцев. Также правоохранители возбудили 990 уголовных дел за организацию незаконной миграции.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал проект о праве полиции выдворять иностранцев. В предложенном законопроекте предлагается наделить должностных лиц органов внутренних дел правом назначать административное выдворение. Комитет предложил Совету Госдумы рассмотреть вопрос о принятии проекта федерального закона в первом чтении 18 июня.

27 мая стало известно, что шестерых мигрантов, которые устроили драку со стрельбой в московском районе Бирюлёво, выдворят из России. Решение принял Нагатинский районный суд российской столицы, рассмотрев административные дела о нарушении миграционного законодательства.

25 января Люблинский районный суд постановил выдворить из страны охранника-мигранта продуктового магазина, который устроил самосуд над укравшим коробку конфет москвичом. Его признали виновным в нарушении статьи КоАП и осуществлении нелегальной трудовой деятельности. Как выяснилось, мужчина работал охранником, не имея разрешения на работу в России.