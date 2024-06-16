Вашингтон, 16 июня, 2024, 16:06 — ИА Регнум. В конфликте на Украине наступил поворотный момент. Отказ от мирных предложений России может привести к потере страной Киева и Одессы, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

РИА Новости/Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Вы знаете, сегодняшний день был важен тем, что он знаменует собой еще один, скажем так, поворотный момент (в конфликте. — Прим ред.). <…> Теперь он будет расширяться», — предположил он.

По мнению эксперта, усиливая эскалацию, западные страны рискуют столкнуться с расширением зоны конфликта.

Джонсон напомнил, что российский лидер оставил Одессу вне обсуждения мирного договора. Этот жест означал, что страны ещё могут договориться, предположил экс-агент. Однако он не исключил, что если Украина под давлением Запада откажется принять условия российской стороны, то рискует потерять не только Одессу, но и контроль над Киевом.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова проводить мирные переговоры по Украине, если Киев выведет ВСУ с территории новых российских регионов. Он добавил, что российские войска прекратят огонь, если украинское руководство начнёт отводить войска и объявит об отказе вступать в НАТО.

На Украине отвергли мирные предложения Путина. Советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк заявил, что российский президент якобы озвучил «стандартный набор», который уже звучал неоднократно. Он счёл содержание названных Путиным мирных предположений по Украине «оскорбительным» для международного права.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 июня отметил, что Кремлю нечего передать участникам так называемого мирного саммита по Украине. Он добавил, что Россия намерена собраться в следующий раз на более предметном и обещающем мероприятии. Представитель Кремля уточнил, что в Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине, а предложения Путина по мирным переговорам не будет на повестке дня.

В интервью ИА Регнум замглавы фракции «Единая Россия» депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал инициативы Путина реальным путём к миру на Украине. Он отметил, что глава государства сформулировал реальные, а не мнимые гарантии безопасности для Украины, в основу которых легла ситуация «на земле».