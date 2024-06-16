Москва, 16 июня, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Фиксировать на бумаге соглашения по урегулированию ситуации на Украине с главой киевского режима Владимиром Зеленским юридически было бы нелегитимно, заявил 16 июня на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

TASS /Michael Buholzer/Keystone via AP Владимир Зеленский

«Это не тот человек, с которым можно фиксировать письменную договорённость. Потому что де-юре эта фиксация будет нелегитимной», — сообщил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Зеленский пришёл к власти под флагом намерения установить мир, «спасти Украину». Он неоднократно заявлял, что не держится за кресло и готов на всё ради своей страны.

Песков отметил, что каждый раз, когда президент России Владимир Путин озвучивает мирные инициативы и когда предпринимаются попытки выйти на политико-дипломатическое русло, каждый раз существующие при этом условия «на земле» ухудшаются и будут ухудшаться дальше. Это как показывает ситуация в зоне спецоперации.

Политик, ставящий интересы страны выше своих собственных и над интересами своих хозяев, задумался бы над предложением Путина. Президент России выдвинул не ультиматум, а мирную инициативу с учётом реалий «на земле», подчеркнул Песков. Президент России никогда не отвергал переговоры с Киевом, но для фиксации договорённостей нужна легитимность со стороны Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня Путин в Министерстве иностранных дел назвал условия, на которых Москва готова будет начать переговоры с Киевом. Для этого украинская армия должна покинуть территории новых регионов России, причём именно все территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в состав Украины.

Российские военные прекратят огонь, когда Киев откажется от планов по вхождению в НАТО. Также Запад должен отменить антироссийские санкции. Всё это должно быть письменно задокументировано.

В интервью ИА Регнум замглавы фракции «Единая Россия» депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал инициативы Путина реальным путём к миру на Украине. Глава государства сформулировал реальные, а не мнимые гарантии безопасности для Украины.