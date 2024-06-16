Ростов-на-Дону, 16 июня, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Захватившие заложников в ростовском СИЗО террористы воспользовались перочинным ножом и пожарным топором, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ИА Регнум Захватчики заложников в ростовском СИЗО

По известной информации, заключённые надели на одного из офицеров ФСИН наручники. Они расположились во внутреннем дворе следственного изолятора. Помимо ножа, преступники взяли с собой резиновую дубинку и пожарный топор, отметили в правоохранительных органах.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня находящиеся в СИЗО-1 ГУ ФСИН по Ростовской области обвиняемые захватили в заложники двух сотрудников. На место происшествия прибыл начальник ГУ ФСИН по региону, а также сотрудники взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Начались переговоры по освобождению заложников. Во ФСИН 16 июня сообщили, что на место захвата заложников в Ростовскую область выехала группа сотрудников центрального аппарата ведомства.

Известно, что террористам отрезали путь к оружейной. Все входы и выходы на участок, захваченный бандитами, заблокировали.

Террористы, захватившие заложников, потребовали машину, чтобы на ней покинуть страну. Правоохранители установили личности пяти заключённых. Трое из них проходят по статьям за терроризм, один — за разбой и один — за присвоение полномочий должностного лица.

В правоохранительных органах сообщили, что захват заложников в СИЗО готовился несколько месяцев. По их данным, террористы содержались в разных камерах. Сотрудники проверят версию, согласно которой действия захвативших заложников в ростовском СИЗО координировались извне. Отмечалось, что террористы долго готовились к захвату. По информации источника, они заранее ослабили решётку камеры, чтобы в подходящий момент выбить её и выбраться во двор.