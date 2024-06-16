Ростов-на-Дону, 16 июня, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Захват заложников в СИЗО в Ростовской области готовился несколько месяцев, сообщили 16 июня в правоохранительных органах.

Захватчики заложников в ростовском СИЗО

По их данным, террористы содержались в разных камерах.

Сотрудники правоохранительных органов проверят версию, что действия захвативших заложников в ростовском СИЗО координировались извне.

Сообщалось также, что террористы долго готовились к захвату. По информации источника, они заранее ослабили решётку камеры, чтобы в подходящий момент выбить её и выбраться во двор. После этого террористы проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников.

Как сообщало ИА Регнум, в СИЗО под Ростовом террористы захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. В заложниках находятся оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель, сообщил источник.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры и наряд ОМОН. У СИЗО дежурят скорая помощь и спасатели.

Появились также фото террористов. Сообщалось, что захватившие заложников в СИЗО террористы потребовали машину и оружие. Террористы назвали себя сторонниками ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России). Согласно появившейся информации, трое из шести захвативших заложников обвиняемых в 2023 году планировали взорвать здание Верховного суда в Карачаево-Черкесии. Их тогда задержали сотрудники ФСБ.