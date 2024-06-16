Оттава, 16 июня, 2024, 07:56 — ИА Регнум. Глава канадского правительства Джастин Трюдо, публично выкрикивая бандеровские лозунги, уничтожает память о подвигах канадцев, боровшихся в рядах антигитлеровской коалиции против нацизма. Об этом заявил журналистам посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

(сс) Presidencia de la República Mexicana Джастин Трюдо

Так дипломат прокомментировал информацию о том, что 15 июня, в первый день саммита Швейцарии по Украине, некоторые делегаты и главы государств, включая Трюдо, выкрикивали бандеровские лозунги.

«Бросая со сцены лозунг нацистских коллаборационистов, господин Трюдо топчет память о подвигах канадских сыновей и дочерей, сражавшихся в составе антигитлеровской коалиции, чтобы сокрушить нацизм и гитлеризм», — сказал Степанов, слова которого приводит «Коммерсантъ».

Дипломат подчеркнул, что российское посольство не раз указывало официальным лицам Канады на нацистский характер лозунга, придуманного бандеровцами. Однако, по его словам, приоритет поддержки киевского режима ведёт Оттаву к вседозволенности.

Посол также напомнил, что ранее вице-премьер Канады Христя Фриланд позировала с флагом Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Украинской национальной ассамблеи — Украинской народной самообороны (УНА-УНСО, экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, Степанов отметил, что канадские военные инструкторы до начала спецоперации обучали боевиков украинской националистический группировки «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), но при этом знали о том, что её представители придерживаются неонацистских взглядов.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года в парламент Канады пригласили бывшего эсэсовца, украинского нациста Ярослава Хунку (Гуньку). На встрече также присутствовал глава киевского режима Владимир Зеленский. Канадские депутаты встретили Хунку аплодисментами.

После этого разразился скандал. Канадское посольство в Киеве направило Украине извинения за чествование Хунки. При этом Трюдо решил не извиняться и заявил, что сделал это от лица «парламентариев и канадцев».

Генеральная прокуратура РФ призвала Канаду выдать Москве бывшего эсэсовца, которому в России заочно предъявили обвинение в геноциде. Оттава ответила отказом, объяснив своё решение отсутствием договора об экстрадиции между странами.