Швейцария, 16 июня, 2024, 01:06 — ИА Регнум. Некоторые делегаты и главы государств на конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке во время группового фотографирования в первый день саммита, 15 июня.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

По данным РЕН ТВ, речь идёт об одном из бандеровских лозунгов, внесённом Министерство юстиции Российской Федерации в перечень нацистских 18 января 2024 года.

Уточняется, что этот лозунг выкрикивал премьер-министр Канады Джастин Трюдо и некоторые из присутствующих на мероприятии глав делегаций, в том числе глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. Большинство участников конференции по Украине происходящее не смутило.

Как передавало ИА Регнум, ранее канадский премьер-министр Трюдо уже был одним из центральных участников скандала, связанного с украинскими нацистами. В сентябре 2023 года на заседание в парламент Канады, посвящённое визиту главы киевского режима Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего нациста Ярослава Хунку. Спикер палаты общин Энтони Рота представил его как борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны.

Генеральный прокуратура РФ в декабре направила властям Канады запрос на экстрадицию Хунки. Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей Советского Союза. В начале года Канада официально отвергла запрос Генпрокуратуры, сославшись на отсутствие договора об экстрадиции с РФ.

Президент России Владимир Путин, упоминая произошедшее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, подчеркнул, что аплодисменты украинскому нацисту в канадском парламенте лишь подтверждают необходимость денацификации и выполнения задач по полному искоренению этой идеологии.