Швейцария, 16 июня, 2024, 05:33 — ИА Регнум. Саммит по Украине в швейцарском Бюргенштоке покинула, не дожидаясь его официального завершения, вице-президент США Камала Харрис и вылетела в Вашингтон. Об этом 15 июня сообщила журналистка Bloomberg Акайла Гарднер в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Камала Харрис

Журналистка разместила в соцсети фотографию Харрис, поднимающуюся на борт самолёта.

«Отвечая на вопрос (журналиста The New York Times — ред.) Золана Канно-Янгса, как прошел саммит, Харрис говорит: «Это было хорошо, очень хорошо». Готовится к долгому перелету обратно в Вашингтон», — таким комментарием сопроводила Гарднер фотографию вице-президента США.

Как указало издание The New York Post, Харрис прибыла в Швейцарию на несколько часов и планировала покинуть саммит 15 июня вечером, сразу после ужина прибывших на мероприятие лидеров. При этом Харрис успела сообщить журналистам, что встреча «прошла продуктивно». Вместо вице-президента США на саммите остаётся советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Советник президента США пояснил, что Харрис — не единственный лидер, который не останется на воскресные мероприятия, запланированные на саммите в Швейцарии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вице-президент США Харрис на конференции по Украине в Швейцарии заявила, что считает предложение президента России Владимира Путина по мирному урегулированию призывом к капитуляции Киева.

Кроме того, на саммите Харрис объявила о выделении Киеву почти 1,5 млрд долларов на восстановление энергосистемы и гуманитарные нужды. Также 379 млн долларов гуманитарной помощи направят на удовлетворение неотложных потребностей беженцев и перемещённых лиц.

Харрис добавила, что продолжит вместе с президентом Соединённых Штатов Джозефом Байденом добиваться, чтобы Россия несла издержки от СВО.

Конференция по вопросам мирного урегулирования на Украине открылась 15 июня в Швейцарии. На неё прибыли представители 92 стран мира и восьми международных организаций. Россию, несмотря на то, что она является стороной конфликта, на саммит не пригласили. На конференцию отказались приезжать по разным причинам лидер КНР Си Цзиньпин, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, а также наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 14 июня Путин заявил о готовности к мирным переговорам по Украине, если Киев выведет войска из новых российских регионов. Он также пообещал, что Вооружённые силы России остановят боевые действия, если начнётся отвод ВСУ, а Киев объявит об отказе вступать в НАТО.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что считает инициативу о переговорах «ультиматумом». По его мнению, российские войска не перестанут наступать, если Киев выполнит условия Москвы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 июня заявил, что многие представители западных стран в ходе конференции по Украине высказались о предложении российского лидера, но все заявления носили неконструктивный характер.