Рим, 13 июня, 2024, 04:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд не будет присутствовать на предстоящем саммите G7, который пройдёт 13–15 июня в Фазано (Италия). Об этом сообщило агентство SPA.

Kremlin.ru Принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман

Наследный принц Саудовской Аравии направил премьер-министру Италии Джордже Мелони благодарственную телеграмму за полученное приглашение на мероприятие.

«Телеграмма включала сожалению Его Королевского Высочества в связи с тем, что он не сможет принять участие из-за обстоятельств, связанных с наблюдением за работами в сезон хаджа», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 12 июня в Италию на саммит G7 прибыл президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден. Борт номер один приземлился в аэропорту Бриндизи.

Как передавало ИА Регнум, Италия, председательствующая в текущем году в G7, направила приглашения на саммит «Большой семёрки» президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, премьер-министру Индии Нарендре Моди, президенту Аргентины Хавьеру Милею, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и лидерам ОАЭ, Алжира, Иордании, Туниса, Кении и других государств. Также ожидается, что во встрече примут участие представители Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.