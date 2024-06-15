Вена, 15 июня, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Без представителей Азии, Африки и Южной Америки на конференции в Швейцарии Запад не сможет повлиять на Россию. Об этом 15 июня заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

AP/TASS Канцлер Австрии Карл Нехаммер

«Без представителей Азии, Африки и Южной Америки нам не удастся заставить Россию изменить своё мнение», — привёл его слова портал немецкого телеканала n-tv.

По мнению Нехаммера, тот факт, что Бразилия и Индия представлены на встрече — хоть и не на уровне министров, — является «первым проблеском надежды».

Канцлер добавил, что конференция в Швейцарии может стать возможным выходом из тупика, но Евросоюзу и США следует найти больше союзников, чтобы усилить давление на Россию.

Как сообщало ИА Регнум, конференция по Украине, на которую не пригласили Россию, проходит с 15 по 16 июня в Бюргенштоке в Швейцарии. Многие страны отказались от участия в ней, число участников конференции снизилось до 78, при этом Берн изначально заявлял, что разослал приглашения порядка 150 странам.

От участия в саммите в Швейцарии, в частности, отказались Китай, Мексика и Никарагуа.

14 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова проводить мирные переговоры по Украине, если Киев выведет ВСУ с территории новых российских регионов. Он добавил, что российские войска прекратят огонь, если украинское руководство начнёт отводить войска и объявит об отказе вступать в НАТО.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 июня отметил, что Кремлю нечего передать участникам так называемого мирного саммита по Украине. Он добавил, что Россия намерена собраться в следующий раз на более предметном и обещающем мероприятии. Представитель Кремля уточнил, что в Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине, а предложения президента Владимира Путина по мирным переговорам не будет на повестке дня.