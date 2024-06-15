Москва, 15 июня, 2024, 15:13 — ИА Регнум. У России есть надежда на то, что в следующий раз ситуацию на Украине будут обсуждать на более конструктивном мероприятии, чем начавшаяся сегодня так называемая мирная конференция в Швейцарии, сообщил 15 июня на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

TASS /Michael Buholzer/Keystone via AP Владимир Зеленский и федеральный президент Швейцарии Виола Амхерд

Отвечая на вопрос, есть ли что передать участникам саммита по Украине, представитель Кремля ответил, что передать нечего.

«Мы им хотим [пожелать] собраться в следующий раз на более предметном и многообещающем мероприятии», — сказал Песков.

Он отметил, что страны Запада неконструктивно отреагировали на предложения президента Владимира Путина по урегулированию ситуации на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня в швейцарском Бюргенштоке стартует двухдневная конференция по Украине без участия России, инициированная Киевом.

Участниками саммита станут вице-президент США Камала Харрис, главы МИД Венгрии и Турции Петер Сийярто и Хакан Фидан,представители прибалтийских республик, Грузии, Японии, Израиля, Аргентины, Армении, Мексики, ЮАР, Бразилии.

Из глав государств на мероприятия приедут премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Китай отказался участвовать в конференции по Украине. Как заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, Пекин не уверен в том, что на саммите будут в равной мере обсуждаться мнения всех сторон конфликта. Саудовская Аравия также отказалась участвовать в конференции.

На мероприятие отказались ехать президент ЮАС Сирил Рамафоса и президент Бразилии Лула да Силва. Бразильский лидер пояснил, что нет смысла ехать на мероприятие, где не будут представлены мнения обеих сторон конфликта на Украине.

Накануне, 14 июня, Путин назвал условия, на которых Россия согласна начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине. ВСУ должны покинуть территории новых регионов России. Российские военные прекратят огонь, когда начнётся выход украинской армии и когда киевский режим объявит об отказе вступить в НАТО. Ещё одно условие — отмена введённых против России западных санкций.