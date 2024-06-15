Саратов, 15 июня, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Следственный комитет начал проверку по факту взрыва газа в подземном магистральном трубопроводе в Саратовской области, сообщило 15 июня региональном Следственном управлении СК.

Кадр из видео

«Следователями СК организована проверка по факту взрыва в селе Сторожевка», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

По факту инцидента следователи организовали доследственную проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

СК выполнит комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки примут соответствующее решение.

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Как сообщало ИА Регнум, 15 июня 2024 года в селе Сторожевка в Саратовской области прогремел взрыв и затем вспыхнул пожар на газопроводе. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что, по предварительным данным, произошла разгерметизация из-за аномальной жары. Он добавил, что газопровод перекрыли.

Позднее сообщалось, что ландшафтный пожар локализовали и полностью потушили. К ликвидации ЧП привлекли все экстренные службы.

По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал.