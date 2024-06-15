Саратов, 15 июня, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Ландшафтный пожар на газопроводе в Саратовской области локализовали, сообщил 15 июня губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«В настоящий момент ландшафтный пожар локализован», — написал он.

Губернатор добавил, что происходит выжигание остатков газа из трубопровода, после чего горение будет остановлено.

К ликвидации ЧП, по его словам, привлекли все экстренные службы.

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Как сообщало ИА Регнум, крупный пожар вспыхнул 15 июня на газопроводе в Саратовской области. Информации о возможных пострадавших не поступало.

Позднее в тот же день губернатор Бусаргин сообщил, что на газопроводе в районе Сторожевки, предварительно, произошла разгерметизация из-за аномальной жары. Он также добавил, что газопровод перекрыли.