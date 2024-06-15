Названа предварительная причина пожара на газопроводе в Саратовской области
Саратовский губернатор: пожар на газопроводе вспыхнул из-за разгерметизации
Саратов, 15 июня, 2024, 15:41 — ИА Регнум. На газопроводе в Саратовской области, предварительно, произошла разгерметизация из-за аномальной жары, заявил 15 июня губернатор Роман Бусаргин.
«На газопроводе в районе Сторожевки, по предварительной информации, в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, вследствие чего наблюдается горение», — написал он в Telegram-канале.
Бусаргин добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы совместно со специалистами. Газопровод перекрыли, заявил он.
Губернатор также попросил жителей сохранять спокойствие. По его словам, в ближайшее время возгорание ликвидируют.
Как сообщало ИА Регнум, крупный пожар вспыхнул 15 июня после взрыва на газопроводе в Саратовской области. Информации о пострадавших не поступало. Других подробностей инцидента пока не приводилось.
Сильный пожар вспыхнул 12 июня на складе нефтеперерабатывающего завода в провинции Эрбиль в Ираке. О причинах пожара не сообщалось.