Саратов, 15 июня, 2024, 15:41 — ИА Регнум. На газопроводе в Саратовской области, предварительно, произошла разгерметизация из-за аномальной жары, заявил 15 июня губернатор Роман Бусаргин.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«На газопроводе в районе Сторожевки, по предварительной информации, в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, вследствие чего наблюдается горение», — написал он в Telegram-канале.

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Бусаргин добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы совместно со специалистами. Газопровод перекрыли, заявил он.

Губернатор также попросил жителей сохранять спокойствие. По его словам, в ближайшее время возгорание ликвидируют.

Как сообщало ИА Регнум, крупный пожар вспыхнул 15 июня после взрыва на газопроводе в Саратовской области. Информации о пострадавших не поступало. Других подробностей инцидента пока не приводилось.

Сильный пожар вспыхнул 12 июня на складе нефтеперерабатывающего завода в провинции Эрбиль в Ираке. О причинах пожара не сообщалось.