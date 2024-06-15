Саратов, 15 июня, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Пострадавших при возгорании на газопроводе в Саратовской области нет, сообщила региональная пресс-служба МЧС.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

«Пострадавших нет», — сообщило ведомство.

По его данным, огнеборцы тушат факельное горение высотой 5 метров на газопроводе в Татищевском районе в населённом пункте Сторожевка.

Крупный пожар вспыхнул 15 июня на газопроводе в районе Сторожевки. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что на газопроводе, по предварительным данным, произошла разгерметизация из-за аномальной жары. Газопровод перекрыли, добавил он.

Позднее сообщалось, что ландшафтный пожар локализовали. После выжигания остатков газа из трубопровода горение остановится. К ликвидации ЧП привлекли все экстренные службы.