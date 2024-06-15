Крупный пожар вспыхнул после взрыва на газопроводе в Саратовской области
Саратов, 15 июня, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Крупный пожар вспыхнул после взрыва на магистральном газопроводе в Ртищевском районе в Саратовской области, сообщил 15 июня Telegram-канал «112».
«Информации о пострадавших нет», — сообщил источник.
По его данным, на место выехали специалисты экстренных служб. Других подробностей инцидента пока не приводилось.
Как сообщало ИА Регнум, 13 июня пожар вспыхнул в неэксплуатируемом здании в районе станции метро «Динамо» в Москве. Изначально площадь пожара составляла 400 квадратных метров, а к 00:30 достигла 800 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли более 70 сотрудников МЧС и 25 единиц служебной техники. О пострадавших не сообщалось.
МЧС России сообщило 12 июня, что огнеборцы потушили пожар в административном здании на Сретенском бульваре в Москве, который вспыхнул утром. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.
Сильный пожар вспыхнул на складе нефтеперерабатывающего завода в провинции Эрбиль на севере Ирака 12 июня. О причинах пожара не сообщалось.