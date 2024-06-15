Париж, 15 июня, 2024, 17:46 — ИА Регнум. На акции против ультраправой партии «Национальное объединение» в Париже начались беспорядки, полиция применила слезоточивый газ, сообщил 15 июня BFM TV.

В Париже проходит демонстрация против французской ультраправой партии. По данным французских СМИ, к акции протеста присоединись более 50 тыс. человек. Демонстрацию разделили на два шествия.

Порядка 150 акций протеста по призыву межпрофсоюзных организаций 15 июня пройдут по всей Франции.

Новость дополняется.