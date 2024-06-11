Москва, 11 июня, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам 11 июня, что пока рано говорить об отставке президента Франции Эммануэля Макрона.

AP/TASS Эммануэль Макрон

«Я не считаю возможным отвечать на подобные вопросы, потому что, во-первых, еще выборы не состоялись», — — заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что нужно дождаться результатов парламентских выборов, а потом уже пытаться анализировать ситуацию. Пресс-секретарь российского президента в этой связи заявил, что пока преждевременно говорить об этом.

Однако, по словам представителя Кремля, партия Макрона стремительно теряет свои позиции. Видимо, французам что-то не нравится, отметил Песков.

Ранее французские СМИ сообщили, что Макрон обсуждал со своим окружением возможность отставки в случае победы правых партий на выборах в парламент. Французский президент не исключил, что нужно рассматривать все варианты. При этом Макрон назвал свою отставку непредпочтительным вариантом. Президент также готов согласиться на совместное правление с правой партией «Национальное объединение», если она победит на выборах.

Президент Франции 9 июня после объявления первых итогов голосования в Европарламент сообщил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных парламентских выборов. Выборы в Европарламент показали, что партия Макрона «Возрождение» смогла набрать в два раза меньше голосов (15,4%), чем правая партия «Национальное объединение» (32%).

Песков на брифинге 10 июня заявил о тенденции к повышению популярности правых партий в Европарламенте. Как отметил представитель Кремля, правые партии со временем будут «наступать на пятки» проевропейским лидерам.