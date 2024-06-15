Москва, 15 июня, 2024, 18:12 — ИА Регнум. С погибшим в Донецкой Народной Республике оператором НТВ Валерием Кожиным простятся 18 июня в телецентре Останкино, сообщили в пресс-службе телеканала.

"Телекомпания НТВ»

«Церемония прощания с погибшим в ДНР оператором НТВ Валерием Кожиным начнется во вторник, 18 июня, в 11:00 в 14-й студии телецентра Останкино», — проинформировали в компании.

Оператора похоронят в тот же день в его родном городе Калязине в кругу родных и близких. Похороны пройдут в закрытом для СМИ режиме, добавили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, мэр Горловки Иван Приходько 13 июня сообщил, что оператор НТВ Кожин, корреспондент Алексей Ивлиев и офицер сопровождения получили тяжёлые ранения в посёлке Гольмовский в результате обстрела ВСУ. Позднее главврач городской больницы № 2 Нелля Якуненко сообщила, что раненные под Горловкой журналисты находятся в коме, у них травматическая ампутация и открытая черепно-мозговая травма.

В тот же день оператор Валерий Кожин скончался в больнице. Гибель оператора подтвердили в НТВ. Как сообщил телеканал, врачи спасали его несколько часов, но ранения оказались не совместимы с жизнью.

Кожину было 46 лет. На НТВ он начал работать в 2006 году и прошёл путь от звукооператора-техника до телеоператора. Неоднократно работал в горячих точках, в том числе в Сирии, в зонах вооружённых конфликтов на территории ДНР и ЛНР. Проводил в командировках по несколько месяцев в году.

Его награждали медалью «За Отвагу» (2014 год), медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени (2016 и 2018 годы), медалью Минобороны «Участнику военной операции в Сирии» (2018 год).