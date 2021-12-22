Москва, 15 июня, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Назначенный временно исполняющим обязанности секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что продолжит всю ту работу, которая проводилась в партии.

РИА Новости/Екатерина Штукина Владимир Якушев

«Продолжим всю работу, которая в партии проводилась», — сказал он на встрече с председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым.

Якушев отметил, что сейчас правительство готовит новые национальные проекты, и «Единая Россия» принимает и будет принимать в дальнейшем самое активное участие в этих вопросах.

Как передавало ИА Регнум, Медведев назначил Якушева на пост врио секретаря генсовета «Единой России». Ранее эту должность занимал Андрей Турчак.

Турчак попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета партии. Медведев поблагодарил его за работу на этом посту.

4 июня президент Владимир Путин провёл встречу с Турчаком и предложил ему возглавить Республику Алтай. В тот же день глава государства подписал указ о его назначении врио главы региона.

Владимир Якушев с 2020 года занимает пост полпреда президента в Уральском федеральном округе. До этого с 2018 года он был министром строительства и ЖКХ, а в 2005–2018 годах — губернатором Тюменской области.