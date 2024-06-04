Москва, 4 июня, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 4 июня подписал указ об отставке Олега Хорохордина с поста главы Республики Алтай, сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Гердо/ТАСС Андрей Турчак

Также Владимир Путин назначил врио главы Республики Алтай вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

«Назначить Турчака Андрея Анатольевича временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай до вступления в должность лица, избранного главой Республики Алтай», — сказано в тексте указа главы государства.

Документ вступает в силу со дня подписания.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент провёл встречу с Турчаком и предложил возглавить указанный регион. Турчак поблагодарил главу государства за доверие.

Владимир Путин в ходе встречи с Турчаком назвал Республику Алтай перспективным регионом, особо отметив её потенциал в туристической сфере. Глава государства напомнил, что у Турчака есть успешный опыт руководства регионом (Псковской областью).

Вице-спикер Совфеда принял предложение и заявил, что сделает всё, чтобы заручиться поддержкой жителей региона в рамках избирательной кампании, а затем в случае победы на выборах приложит все силы для раскрытия потенциала Республики Алтай.

Также 4 июня Хорохордин, возглавлявший Республику Алтай с 2019 года, сообщил, что покидает пост главы региона в связи с переходом на новую должность.