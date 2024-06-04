Москва, 4 июня, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл встречу по видеосвязи с вице-спикером Совета Федерации, секретарём генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, предложив ему возглавить Республику Алтай. Об этом сообщили в Кремле.

Алексей Никольский/РИА Новости Андрей Турчак

«Андрей Анатольевич, у вас был хороший опыт работы в регионе, в исполнительных органах власти, в Пскове, с хорошим результатом. Уже несколько последних лет вы работаете в Совете Федерации… но я хотел попросить вас вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов. Регион перспективный, особенно сегодня, имея в виду бурное развитие и наши планы развития туристической отрасли, имея в виду Республику Алтай», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что Турчак, работая в Совете Федерации, прекрасно понимает ситуацию в регионах России, включая Республику Алтай.

Турчак поблагодарил президента за оказанное доверие, приняв предложение. Он добавил, что сделает всё, чтобы заручиться поддержкой жителей региона в рамках избирательной кампании на выборах, и приложит все силы для раскрытия потенциала республики.

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Как передавало ИА Регнум, 4 июня стало известно, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин покидает пост главы региона в связи с переходом на новую должность. По его словам, за последние пять лет было много сделано для социально-экономического развития региона.

Олег Хорохордин занимал пост главы Республики Алтай с 1 октября 2019 года. Олег Леонидович родился 3 апреля 1972 года в селе Глушинка Косихинского района Алтайского края.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос слияния Республики Алтай с Алтайским краем не стоит на повестке дня.