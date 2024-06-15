Москва, 15 июня, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Андрей Турчак попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета «Единой России», сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

ER.ru Андрей Турчак

Медведев поблагодарил Турчака за работу на посту секретаря генсовета «Единой России».

Как передавалоИА Регнум, 13 июня временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Турчакподал документы в избирательную комиссию для выдвижения на пост главы региона. Он уточнил, что избирательная кампания, по итогам которой будет сформирована программа развития региона, пройдёт совместно командой «Единой России».

4 июня президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Олега Хорохордина с поста главы Республики Алтай и назначении врио главы региона Андрея Турчака. Позже в этот же день президент провёл встречу с Турчаком и предложил возглавить указанный регион. Турчак поблагодарил главу государства за доверие. Он добавил, что сделает всё, чтобы заручиться поддержкой жителей региона в рамках избирательной кампании на выборах, и приложит все силы для раскрытия потенциала республики.

15 июня стало известно, что временно исполняющим обязанности секретаря генсовета «Единой России» стал полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.