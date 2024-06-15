Москва, 15 июня, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности секретаря генсовета «Единой России» стал полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Об этом 15 июня сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу партии.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков Владимир Якушев

Отмечается, что председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил Якушева на пост врио секретаря Генсовета партии. Ранее эту должность занимал Андрей Турчак.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня президент Владимир Путин провёл встречу с Турчаком и предложил ему возглавить Республику Алтай. Турчак поблагодарил главу государства за оказанное доверие, приняв предложение. Он добавил, что сделает всё, чтобы заручиться поддержкой жителей региона в рамках избирательной кампании на выборах.

Позже в этот же день Путин подписал указ об отставке Олега Хорохордина с поста главы Республики Алтай и назначении Турчака врио главы региона.

Владимир Якушев с 2020 года занимает пост полпреда президента в Уральском федеральном округе. До этого, с 2018 года он был министром строительства и ЖКХ, а в 2005–2018 годах — губернатором Тюменской области.