Москва, 12 июня, 2024, 20:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 12 июня в видеообращении поприветствовал участников и гостей Спортивных игр стран БРИКС и дал старт международным соревнованиям.

РИА Новости/Владимир Астапкович

«Соревнования на две недели объединят более трёх тысяч атлетов из почти ста государств мира. И уверен, этот масштабный спортивный праздник зримо продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и честной, бескомпромиссной борьбы», — сказал он.

Путин отметил, что игры проходят в Казани и Москве, городах с богатой историей, многонациональной культурой и традициями, которые также являются современными и устремлёнными в будущее. Эти черты отражают дух БРИКС, в котором страны одновременно развиваются и сохраняют самобытность.

Президент назвал проведение соревнований под эгидой БРИКС важной частью всесторонних отношений между странами. Он также отметил, что роль объединения в мире растёт. Глава государства уверен и том, что будет расти и популярность турнира, привлекая спортсменов со всего мира.

«Впервые в этом году они проходят в открытом формате. А значит, Игры станут ещё одним символом расширяющегося межкультурного диалога, весомым вкладом в укрепление дружбы народов и плодотворного взаимодействия государств», — подчеркнул Путин.

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Как передавало ИА Регнум, заместитель министра спорта России Алексей Морозов сообщил, что участие в Играх БРИКС подтвердили спортсмены из 97 стран. Участвовать в них решили 5 тыс. спортсменов, в том числе более 4 тыс. из других стран. В спортивную программу соревнований вошли 27 видов спорта.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщал, что в программу Игр стран БРИКС вошли 29 видов спорта.