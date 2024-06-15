Сеул, 15 июня, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Военнослужащие КНДР начали возводить стену в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей. Об этом 15 июня сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники.

TASS /AP Photo/Ahn Young-joon

«В последнее время северокорейские военные возводят стены, копают землю, строят дороги в ряде районов между военной демаркационной линией и северной разграничительной линией внутри демилитаризованной зоны», — привело агентство слова южнокорейского военного.

Отмечается, что точный характер проводимых работ непонятен, не исключено, что эти мероприятия могут оказаться укреплением опорных и сторожевых пунктов.

Вместе с тем издание предполагает, что Северная Корея готовится возвести на границе сооружение, подобное Берлинской стене.

Как передавало ИА Регнум, 11 июня агентство Yonhap сообщило, что военнослужащие КНДР ненадолго пересекли границу Южной Кореи, но после предупредительных выстрелов вернулись на свою территорию. По словам представителя объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сон Чжуна, северокорейские военные работали над неустановленной задачей внутри демилитаризованной зоны и, судя по всему, не собирались пересекать демаркационную линию, поскольку вернулись на свою территорию сразу после предупредительных выстрелов.

28 мая в Южную Корею прилетели более 150 воздушных шаров с мусором, отправленные со стороны Северной Кореи. Шары содержали пластик, батарейки, окурки, навоз. Один из шаров прилетел на крышу посольства Японии в Сеуле. Позже северокорейцы неоднократно повторяли эту акцию, запустив за пять дней 15 тонн мусора.

Yonhap 9 июня сообщило об очередной партии мусора, прилетевшей в Южную Корею в трёх сотнях воздушных шаров.

Правительство Южной Кореи 3 июня сообщило о планах приостановки межкорейского военного соглашения с КНДР от 19 сентября 2018 года. Договорённость предлагается приостановить, пока с Пхеньяном «не восстановят взаимное доверие».