Москва, 15 июня, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Инженер расчёта FPV-дронов Вооружённых сил России с позывным Алтай рассказал об уничтожении в зоне спецоперации танка Abrams. Об этом 15 июня сообщило Министерство обороны РФ.

Кадр из видео

Ведомство в своём Telegram-канале опубликовало видеозапись с фрагментом беседы с военнослужащим.

«Был ночной вылет, оператор увидел танк. Сначала начали его преследовать, дожидались, пока он подъедет на то место, где нам лучше всего будет пикировать. Первым снарядом попали ему под башню в район боекомплекта. Он загорелся, проехал метров 300, свернул в лесополосу, и экипаж покинул боевую машину», — сказал Алтай.

В отряде инженер готовит дроны к полёту и непосредственно работает с боеприпасами, включая установку самодельных взрывных устройств на летательные аппараты. Военнослужащий также показал боезаряд от ручного противотанкового гранатомёта, который используется для полётов БПЛА на большие расстояния.

Именно таким снарядом уничтожили вражеский танк. При этом ещё одним боезарядом российские военные поразили экипаж боевой машины, который покинул её после подбития.

В Минобороны отметили, что, помимо Abrams, подразделение Алтая за время службы также успело уничтожить несколько немецких танков Leopard и американских БМП Bradley.

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Как сообщало ИА Регнум, в конце марта появилась информация о том, что российские разработчики создали обманную систему защиты «Лодырь». Она помогает обезопасить операторов FPV-дронов. Система имитирует расчёт БПЛА и создает помехи ВСУ при поиске реальных целей.

В конце апреля стало известно, что в России создали новую модель FPV-дрона, получившую название «Овод-10». Эти беспилотники имеют несколько модификаций. На указанных дронах можно доставлять на передовую провиант и боекомплект для военных в любое время, а также в наиболее опасные районы. При этом характеристики указанных БПЛА позволяют применять их в любое время дня и ночи и почти не зависеть от погодных условий.