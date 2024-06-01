Москва, 1 июня, 2024, 11:20 — ИА Регнум. В России создали первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе «Депеша». Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Станислав Красильников/РИА Новости

Помимо «Депеши», специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» также разработали многофункциональный роботизированный комплекс «Багги». Оба предназначены для поражения живой силы, техники и укреплений типа «зубы дракона», а также могут выполнять задачи по минированию местности.

«Одной из важнейших характеристик роботизированных машин, наряду с компактностью и манёвренностью, является их грузоподъёмность. У «Депеши» она составляет 150 кг, у «Багги» — 250 кг. Это делает этих роботов надежными помощниками для бойцов на передовой»,― говорится сообщении.

«Депеша» и «Багги» способны быстро и незаметно доставлять на передовую провизию, боеприпасы, топливо и даже эвакуировать раненых солдат.

«Депешу» (разработан АО «КБП») построили на гусеничной платформе. Им управляют с помощью джойстика и FPV-шлема. Разработанный специалистами ВНИИ «Сигнал» «Багги» создали на колесной платформе, устройство приводится в действие с помощью джойстика и планшета.

«В настоящее время наземные роботы проходят всесторонние испытания, в том числе в зоне проведения специальной военной операции», ― добавили в госкорпорации.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле стало известно о создании в России новой модели FPV-дрона «Овод-10», которая способна доставлять на передовую провиант и боекомплект для военных в любое время и в наиболее опасные районы. Как уточнил создатель беспилотника Андрей Иванов, специалисты разработали несколько модификаций дрона. Это классический ударный FPV-дрон с повышенной грузоподъёмностью и дальностью применения, а также сложная модификация с двумя камерами, одна из которых — полноценный тепловизор.

Гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин 30 марта сообщил, что для безопасности операторов FPV-дронов российской армии разработчики создали обманную систему защиты «Лодырь». По его словам, она имитирует расчёт беспилотников, тем самым серьёзно усложняя для ВСУ поиски реальных целей.

В марте военнослужащие группировки войск «Юг» Вооружённых сил России создали и провели испытания колёсного дрона «Таня-пулемётчица». В расчёт колёсного дрона входят операторы БПЛА, с воздуха корректирующие работу наземного дрона.