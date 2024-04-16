Москва, 16 апреля, 2024, 08:25 — ИА Регнум. В России создали новую модель FPV-дрона «Овод-10», которая способна доставлять на передовую провиант и боекомплект для военных в любое время и в наиболее опасные районы. Об этом 16 апреля сообщил создатель беспилотника Андрей Иванов.

Виталий Аньков/РИА Новости

В беседе с «РИА Новости» он уточнил, что специалисты разработали несколько модификаций дрона.

«Это классический ударный FPV-дрон с повышенной грузоподъёмностью и дальностью применения», ― рассказал Иванов.

Кроме того, есть сложная модификация с двумя камерами, одна из которых полноценный тепловизор.

Разработчики добавили, что новый дрон благодаря своей грузоподъёмности, дальности и наличию чувствительной камеры, тепловизора и системы сброса разногабаритных предметов сможет доставлять грузы на передовую в самых сложных условиях, в любое время дня и ночи, практически независимо от погодных условий.

Как сообщало ИА Регнум, в августе прошлого года в России начали мелкосерийное производство второй версии дрона-камикадзе «Овод» класса FPV. Как уточнил руководитель проектной группы-производителя Андрей Иванов, в аппарат установили модифицированную электронную систему и новый винтомоторный механизм. Специалист также добавил, что основным рабочим устройством всё же остаётся первая модификация дрона.

Беспилотник системы «Овод» работает по принципу вида от первого лица (First Person View, FPV). Оператор подобного дрона может получать видео с него в режиме реального времени на монитор, тепловизор, видеошлем или видеоочки. «Овод» применяют военнослужащие подразделений группировки войск «Юг» Вооружённых сил России.

Российские военные 20 марта, используя FPV-дрон, уничтожили на авдеевском направлении четвёртый танк американского производства Abrams. Первый Abrams российские силы подбили 26 февраля, также используя FPV-дрон.

Директор по развитию НПО «Кайсант» Алёна Баландина 5 апреля сообщила, что дальность полёта российских FPV-дронов выросла до 100–130 км благодаря задействованию первых отечественных помехозащищённых систем связи, производимых предприятием «Гермес». До этого дальность полёта большинства FPV-дронов составляла до 70 км.

В феврале Обуховский завод» (входит в российский концерн «Алмаз-Антей») сообщил, что разработал дрон-конвертоплан «Настасья», способный ретранслировать сигнал на расстояние до 100 км.