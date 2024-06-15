Шебекино, Белгородская область, 15 июня, 2024, 07:09 — ИА Регнум. В субботу в доме в Шебекино, где в результате атаки со стороны Вооружённых сил Украины произошло обрушение подъезда, проведут экспертизу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино под обстрелом ВСУ

«Завершились поисково-спасательные работы… Сегодня проводим экспертизу дома, смотрим перспективы восстановления, формируем списки для единоразовых выплат, формируем продуктовые наборы тем, кто в этом нуждается», — указал Гладков в видеообращении, опубликованном 15 июня в его Telegram-канале.

Также губернатор региона поблагодарил спасателей, волонтёров и членов самообороны, принимавших участие в разборе завалов.

Как передавало ИА Регнум, обрушение подъезда многоквартирного жилого дома в Шебекино произошло накануне. Поисково-спасательные работы сотрудники МЧС России завершили к утру 15 июня. По словам Гладкова, удалось спасти шесть человек. В результате трагедии погибли пять человек, ещё семь пострадали.