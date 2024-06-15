Шебекино, Белгородская область, 15 июня, 2024, 05:50 — ИА Регнум. Количество погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в городе Шебекино Белгородской области после обстрела ВСУ выросло до пяти, сообщил 15 июня глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино под обстрелом ВСУ

Ранее было известно о четырёх жертвах удара украинских сил.

Губернатор региона уточнил, что в больнице скончалась ещё одна женщина, которая пострадала в результате обрушения.

«К сожалению, еще одна погибшая — женщина, которую доставили в областную больницу», — написал он в своём Telegram-канале.

Гладков отметил, что пострадавшей провели операцию и у неё несколько раз останавливалось сердце, но врачам удавалось реанимировать пациентку.

Глава региона также напомнил, что спасателям удалось спасти шесть человек. Столько же, по его данным, сейчас составляет количество пострадавших. Гладков подтвердил, что поисковые мероприятия завершены.

Как сообщало ИА Регнум, ранее о завершении поисково-спасательных работ объявило МЧС России. Украинские военные обстреляли Шебекино днём 14 июня. При атаке обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома. Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.

В середине мая в Белгородской области также подверглась обстрелу ВСУ, в результате которого в Белгороде обрушился подъезд жилого дома и погибли 17 человек. Украинские военные ударили по столице региона из ракетного комплекса «Точка-У», из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и из установки RM-70 Vampire.