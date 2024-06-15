Шебекино, Белгородская область, 15 июня, 2024, 04:14 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС РФ завершили поисково-спасательные работы в Шебекино, где после удара ВСУ обрушился подъезд жилого дома. Об этом 15 июня сообщили в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Ранее стало известно, что число погибших при обрушении дома достигло четырёх.

В своём Telegram-канале ведомство уточнило, что ещё семь человек пострадали. При этом в ходе поисково-спасательной операции из-под завалов удалось достать и спасти шестерых.

«Спасены 6 человек, пострадали 7 человек. К сожалению, 4 человека погибли», — отметили в МЧС РФ.

В сообщении также говорится, что с места обрушения вывезли 300 кубометров строительного мусора.

Как сообщало ИА Регнум, днём 14 июня украинские военные обстреляли Шебекино. В результате атаки обрушился подъезд многоквартирного жилого дома. После этого на месте начались поисково-спасательные работы.

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, для этого привлекли 380 специалистов оперативных и аварийных служб. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.

Это уже не первый удар ВСУ по Белгородской области, в результате которого происходит обрушение домов. 12 мая ВСУ обстреляли Белгород из ракетного комплекса «Точка-У» и реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и RM-70 Vampire. При атаке обрушился подъезд жилого дома и погибли 17 человек.